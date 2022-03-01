ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022: طاقة استيعاب عالية بالمؤسسات الفندقية بوهران

. ..

. .

- أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي يوم الاثنين بوهران أن قطاع السياحة وفر كل المؤسسات الفندقية عمومية أو خاصة لاستقبال ضيوف وهران بمناسبة احتضانها لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف المقبل.وقال الوزير في تصريح صحفي امس على هامش زيارته لمعرض منتجات الصناعة التقليدية بالقرية المتوسطية أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية وفر كل المؤسسات الفندقية عمومية أو خاصة وستدخل 15 مؤسسةفندقية أخرى بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 2.000 سرير حيز الخدمة "خلال الأسابيع القادمة".وتفوق الطاقة الاستيعابية الحالية للفنادق بولاية وهران 20 ألف سرير ودخلت مؤخرا حوالي 20 مؤسسة فندقية حيز الخدمة واليوم تم تدشين فندقين لتعزيز طاقة الإيواء بوهران ، وفقا لما أكده نفس المصدر.وتحسبا لهذه التظاهرة الرياضية تم إطلاق أول مبادرة لتكوين متطوعين كمرافقين سياحيين لضيوف وهران بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذلك تكوين مستخدمي المؤسسات الفندقية التي ستدخل حيز الخدمة على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران ، وفقا لما ذكره الوزير .