منوبة: العثور على جثة شاب توفي صعقا بالتيار الكهربائي بالمرناقية


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 11:39قراءة: 0 د, 34 ث
      
عثر، صبيحة اليوم الثلاثاء، على جثة شاب توفي صعقا بالتيار الكهربائي، بجانب عمود كهربائي من الضغط العالي، وذلك على مستوى طريق الغضاونية بمعتمدية المرناقية، وفق ما أفاد به معتمد المرناقية سليم الحاج صالح صحفية (وات).

...

وأوضح نفس المصدر، ان مواطنا تفطن للجثة ملقاة على قارعة الطريق بجانب العمود الكهربائي، فقام بإعلام اعوان مركز الحرس الوطني بالمنطقة، الذين تحولوا على عين المكان مرفوقين بأعوان الحماية المدنية، وممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وبينت المعطيات الاولية ان الضحية الذي يرجح انه من خارج المنطقة، يحمل اثار صعقة كهربائية، وفق نفس المصدر، وقد اذن وكيل الجمهورية بالجهة، بعد اعلامه، برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول لتحديد اسباب الوفاة، مع فتح بحث في الحادثة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241915



  2.28% (235104 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |

الثلاثاء 01 مارس 2022 | 28 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:44 12:39 06:50 05:24
Babnet
14°
Babnet14°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-716°-618°-719°-816°-9
  • Avoirs en devises
    23453,1

  • (28 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,25949 DT        1$ =2,91124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fev)   838,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   