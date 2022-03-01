منوبة: العثور على جثة شاب توفي صعقا بالتيار الكهربائي بالمرناقية

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عثر، صبيحة اليوم الثلاثاء، على جثة شاب توفي صعقا بالتيار الكهربائي، بجانب عمود كهربائي من الضغط العالي، وذلك على مستوى طريق الغضاونية بمعتمدية المرناقية، وفق ما أفاد به معتمد المرناقية سليم الحاج صالح صحفية (وات).وأوضح نفس المصدر، ان مواطنا تفطن للجثة ملقاة على قارعة الطريق بجانب العمود الكهربائي، فقام بإعلام اعوان مركز الحرس الوطني بالمنطقة، الذين تحولوا على عين المكان مرفوقين بأعوان الحماية المدنية، وممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وبينت المعطيات الاولية ان الضحية الذي يرجح انه من خارج المنطقة، يحمل اثار صعقة كهربائية، وفق نفس المصدر، وقد اذن وكيل الجمهورية بالجهة، بعد اعلامه، برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول لتحديد اسباب الوفاة، مع فتح بحث في الحادثة.