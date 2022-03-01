متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 1 مارس

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الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و 27 أصابة جديدة ب"كوفيد 19"

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مدنين: تسجيل 3 وفايات و80 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 03 حالات وفاة و27 أصابة جديدة ب"كوفيد 19" وذلك بعد الكشف عن نتائج 109 تحاليل مخبرية لعينات رفعت بتاريخ يومي 26 و27 فيفري، أي بنسبة إيجابية قدرها 24 فاصل 77 بالمائةوجاء في التحيين اليومي الجديد، تراجع عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات الى 15 شخصا منهم 04 موزعين على اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى 112 شخصا وهو أقل رقم تسجله ولاية الكاف منذ ظهور الموجة الخامسة للوباءويرتفع إجمالي حالات الوفاة، وفق التحيين الجديد، إلى 754 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25010 حالات تماثل منها 27898 شخصا للشفاءسجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 3 وفايات بسبب فيروس "كورونا" تراوحت اعمارهم بين 82 و98 سنة، ليرتفع اجمالي وفايات الفيروس منذ ظهوره الى 1427 حالة وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.كما سجلت الجهة 80 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 74 اصابة محلية و6 اصابات وافدة من ليبيا ومن بلدان اوروبية، وذلك من جملة 458 عينة خضعت للتحليل بين سريع ومخبري، لتبلغ نسبة الحدوث 17 فاصل 5 بالمائة.وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بحومة السوق 25 اصابة وكل من بن قردان ومدنين الجنوبية 9 اصابات وجرجيس 8 اصابات ومدنين الشمالية 7 اصابات وكل من ميدون وسيدي مخلوف 6 اصابات واجيم 4 اصابات.وجاءت من بين هذه الاصابات المحلية الجديدة 18 اصابة في صفوف التلاميذ واصابة واحدة لدى طفل في سن ما قبل الدراسة ليتطور العدد الجملي لاصابات شهر فيفري لدى التلاميذ الى 654 اصابة ولدى الاطفال دون سن الدراسة الى 73 اصابة.وبيت ذات المصدر ان الوضع الوبائي في تحسن امام تراجع مختلف المؤشرات سواء في عدد الاصابات اليومية او حالات الاقامة بالمستشفيات لتصل الى 6 مرضى بالمستشفى الجامعي بمدنين و5 مرضى بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، فيما لا يزال مؤشر الوفايات غير مستقر بتواصل تسجيل وفايات في صفوف كبار السن اغلبهم من غير الملقحين، حسب قوله.