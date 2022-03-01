المركز الوطني البيداغوجي: اطلاق طلب عروض دولي لطباعة الكتب المدرسية يهدف الى الحفاظ على استقرار أسعار الكتاب المدرسي

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أوضح المركز الوطني البيداغوجي اليوم الثلاثاء أن إصداره لطلب عروض دولي لإنجاز الكتب المدرسية يهدف الى توفير الكتاب المدرسي بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين بعد تلقيه عرضا وصفه "بالمشط "من طرف شركات الطباعة التونسيةوأضاف المركز الوطني البيداغوجي في بلاغ له اليوم أن القيمة الجملية للعروض المقدمة من شركات الطباعة التونسية ناهزت 63 مليون دينار باحتساب الدعم المقدم من وزارة التجارة بعد أن كانت في حدود 28.3 مليون دينار خلال العام الماضي لافتا الى أن هذه الكلفة شهدت ارتفاعا مشطا رغم أن سعر الورق المخصص لطباعة الكتب المدرسية لم يشهد أي ارتفاعوذكر أن سعر الورق المخصص لطباعة الكتب المدرسية يقدر ب 2200 دينار للطن الواحد مبرزا أن الدولة تتحمل الفارق في السعر عن طريق صندوق التعويضوخلص المركز الوطني البيداغوجي، الى أن الارتفاع في أسعار العروض المقدمة من شركات الطباعة التونسية غير مبرر استنادا الى أن الورق يعتبر العنصر الأساسي في صناعة الكتاب لافتا الى أنه تلقى منذ 6 ديسمبر طلب عروض وطني للشركات التونسية من أجل انجاز الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023 لكن اتضح بعد تقييمه لها تسجيل ارتفاع مشط في الأسعاروأكد المركز عدم قدرته على تحمل العرض المقدم من قبل المطابع التونسية والذي يؤدي الى ضرب توازناته المالية ويمس من ديمومته معتبرا أن من تداعيات القبول بالعرض المقدم من طرف شركات الطباعة التونسية الترفيع آليا في سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم بنسبة تتجاوز 30 بالمائةوأشار الى أنه تم عرض هذا الملف على أنظار مجلس وزراي مضيق بمشاركة كل الوزارات و الهياكل المعنية وتم خلاله الاتفاق على اللجوء الى طلب عروض دوليوأضاف أن عدم موافقته على طلب العروض المقدم من طرف شركات الطباعة التونسية يستند كذلك الى التداعيات المالية التي يكون من بين آثارها صعوبة الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل هذه الصفقةوشدد المركز على أن الغاية من إصدار طلب العروض الدولي يهدف الى توفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين وكذلك تضمن استدامة التوازنات المالية للمؤسسة مؤكدا أنه يمكن لشركات الطباعة التونسية المشاركة في طلب العروض الدولي إما بصفة منفردة أو في إطار تكتلاتوأفاد أن العروض المالية للمؤسسات التونسية تكون مفضلة على العروض المالية للمؤسسات الأجنبية حتى ولو كانت أرفع سعرا بنسبة 10 بالمائة طبقا للفصل 26 من الأمر المنظم للصفقات العموميةوكشف بأن الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي كانت قد اقترحت بمراسلتها الموجهة إلى المركز الوطني البيداغوجي بتاريخ 26 ديسمبر 2021 الإعلان عن طلب عروض دولي.