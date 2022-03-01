اليوم، انطلاق عملية إجلاء أول مجموعة من التونسيين في أوكرانيا


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 06:30قراءة: 0 د, 34 ث
      
ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الاثنين، أن عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا، والذين تم تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية الرومانية إلى مطار بوخارست، ستنطلق فجر اليوم الثلاثاء،1 مارس المقبل.

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ولاحظت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الرحلة التي يؤمنها سلاح الجو للجيش الوطني، هي أول رحلات الجسر الجوي لتأمين عودة أفراد الجالية من أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن رحلات الإجلاء لكل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ستتواصل على مدار الأيام القادمة.
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من جهة أخرى، جددت وزارة الشؤون الخارجية دعوة الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وفرصوفيا، لتسجيل أسمائهم، حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف.


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