الاتفاق على وضع مخطط تنفيذي لتفعيل الاتفاقية الإطارية بين الحكومة التونسية وشركة مايكروسوفت العالمية

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تم خلال اجتماع وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، الاثنين، بمدير القطاع التربوي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة ميكروسفت، جوني كرم، الاتفاق على وضع مخطط تنفيذي لتفعيل الاتفاقية الإطارية الممضاة بين الحكومة التونسية وشركة مايكروسوفت العالمية، من خلال برامج عمل خصوصية.وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، إلى تأهيل مراكز التكوين المهني للانخراط في مسار التكوين الإشهادي وتطوير استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال خدمات التشغيل والتكوين المستمر والترقية المهنية وهندسة التكوين وتكوين المكونين وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية.وأكّد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أنّ العلاقة مع مؤسسة مايكروسوفت، علاقة شراكة ذات بعد إستراتيجي، باعتبارها مؤسسة عالمية مختصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والعمل معها يتم في إطار شراكة شاملة مع الحكومة التونسية بهدف معاضدة مجهوداتها في تنفيذ برامجها ورؤيتها الإستراتيجية للرقمنة وإدراج التكنولوجيات الحديثة في مجالات تكوين وتأهيل الموارد البشرية.كما تساهم هذه المؤسسة العالمية في الرفع من قابلية التشغيل والإدماج في سوق الشغل الوطنية والدولية وتكوين شبكة من الخبرات والكفاءات ذات القيمة المضافة العالية.من جهته عبّر مدير القطاع التربوي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة ميكروسفت جوني كرم، قدّم الخطوط العريضة لأهم محاور برنامج العمل المشترك للسنة القادمة والتي ترتكز على التأسيس لخلق مناخ رقمي تكنولوجي جديد في مجال التكوين وإعداد الموارد البشرية من خلال تركيز منظومات التكوين عن بعد وحوكمة المكتسبات خاصة وأن جائحة الكورونا كشفت للعالم أجمع عدم جاهزية البنية التحتية لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة سواء في مجالات التكوين والتعليم والعمل عن بعد.