جيش البحر: انتشال 9 جثث وإنقاذ 9 مهاجرين غير نظاميين إثر غرق مركب شرق سواحل الشابة (بلاغ)

. ..

. .

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أنه تم اليوم الاثنين، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطني، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما قامت وحدتان تابعتان لجيش البحر بإنقاذ 9 مهاجرين من نفس الجنسيات، إثرغرق مركبهم شرق مدينة الشابة (ولاية المهدية)، على بعد 18 كلم من الساحل.وأوضحت الوزارة في بلاغ إعلامي، أن وحدتين تابعتين لجيش البحر أنقذتا هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، والذين كانت حالتهم الصحية حرجة، وأنه تم التوجه بهم على جناح السرعة نحو ميناء الصيد البحري بولاية صفاقس.وقد تم تسليم الناجين إلى الحرس الوطني بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم .وجاء في البلاغ أيضا أن الناجين صرحوا، بالتحري معهم، بأن أعمارهم تتراوح بين 25 و30 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل مدينة صفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 فيفري الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي.من جهة أخرى، تم توجيه وحدة بحرية ثالثة تابعة لجيش البحر وعلى متنها فريق من الغواصين لمواصلة البحث عن ناجين محتملين أو انتشال مهاجرين غرقى، وفق نص البلاغ.