إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المعتمد الأوّل لولاية قفصة من أجل شبهة فساد مالي وإداري


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 36 ث
      
وات - أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المعتمد الأوّل لولاية قفصة من أجل المشاركة في الاستيلاء على أموال عمومية، والانحراف بالنشاط الجمعياتي، وجمع تبرعات دون ترخيص والتحيّل والمشاركة في ذلك، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة، حليم عبادة، في تصريح لـ"وات".

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هذا وقد احتفظت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مطلع شهر فيفري الجاري برئيس جمعية خيرية ذات صبغة اجتماعية واطار سام بالاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي من أجل شبهات فساد في علاقة بمعاملات تسليم وتوزيع مساعدات على ملك الدولة.

ويأتي هذا الإجراء اثر مداهمة فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة مستودعا عشوائيا أعده صاحب الجمعية لتأمين مساعدات متحصل عليها دون موجب قانوني تتمثل في مواد غذائية، واحذية، وملابس جاهزة، وكمامات.
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