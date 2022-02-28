الاتحاد العام التونسي للطلبة يدعو إلى الإسراع بإجلاء الطلبة التونسيين من أوكرانيا

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دعا الاتحاد العام التونسي للطلبة، إلى التسريع بإجلاء الطلبة التونسيين العالقين بأوكرانيا، مطالبا في بيان له، كل من وزارتي الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤولياتهما في ضمان سلامة هؤلاء الطلبة في ظل احتدام الحرب بين روسيا وأكرانيا.كما دعت المنظمة الطلابية، السّلطات التونسية إلى التدخّل لإجلاء الطلبة التونسيين من أوكرانيا وتأمين عودتهم إلى تونس، في وقت يواجه فيه هؤلاء الطلبة والجالية التونسية بشكل عام ظروفا صعبة نتيجة الحصار والقصف المستمر على هذا البلد.وكان رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي قد صرح سابقا، لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الخميس الماضي، أن التونسيين المتواجدين بأوكرانيا يعيشون حالة من الذعر نتيجة القصف الحربي على المدن الأوكرانية في الوقت الذي لم تقدم فيه المنظمات الانسانية المعونة لهؤلاء التونسيين وهم عاجزون عن توفير مستحقات نقلهم بالحافلات الى الحدود الرومانية والتي تضاعفت كلفتها تحت هذا الظرف بشكل مشط لتبلغ ما يعادل 1550 دينار للشخص الواحد.وقد ناشد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى التدخل العاجل من أجل إنقاذ 150 تونسيا محاصرا في أوكرانيا تحت القصف ودون أي مأوى .وذكر بأن حوالي 300 تونسيا تمكنوا خلال الأيام الفارطة من النجاة من القصف ومن الدخول إلى عدة مناطق تقع على الحدود الرومانية . يذكر أن القصف الروسي الذي استهدف مواقع عسكرية بأوكرانيا تسبب في حالة من الهلع العام في صفوف المواطنين الأوكرانيين وعدد من الأجانب المقيمين هناك.