توزر: حجز جميع محتويات مخزنين معدّين للسيارات المسروقة وإيقاف شخصين على ذمة القضيّة

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كشفت الوحدات الأمنية بتوزر عن مخزنين بمدينة توزر معدين لتخزين سيارات مسروقة عدد منها مهرب من الجزائر، وحجزت جميع محتوياتهما المتمثّلة في 14 سيارة رباعية الدفع دون لوحات منجمية وحافلتين صغيرتي الحجم، وفق ما أفاد به مصدر أمني.وأضاف، في تصريح لـ"وات"، أنّه، تم إيقاف شخصين على ذمة القضية وهما شقيقان أحدهما ذو سوابق عدلية في قضايا سرقة سيارات، مشيرا إلى أنه تمّ عرض محتويات المخزنين على الفحص الفني من طرف الوكالة الجهوية للفحص الفني بتوزر للتأكد من هويتها.وأبرز أن فرقة البحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني في العاصمة تعهدت بمواصلة التحقيق في هذه القضية، حيث تم التأكد بصفة أولية بوجود مجموعة من السيارات غير المسجلة بسجل العربات التونسية.وقد تمّ أيضا، وفق ذات المصدر العثور على كمية من قطع الغيار الخاصة بالسيارات في المخزنين المشار إليهما آنفا، علما أنه تبيّن المتهم الرئيسي الموقوف حاليا يعمل ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات المسروقة، حيث يقوم باستبدال قطع الغيار للسيارات التي يقتنيها بأخرى من السيارات المسروقة.