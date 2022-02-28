المهدية: توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ضد 3 أنفار بعد العثور على جثة كهل ببئر مهجورة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 15:55قراءة: 0 د, 51 ث
      
وات - قال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، اليوم الاثنين، إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد ضد ثلاثة أنفار عمدوا إلى قتل كهل يبلغ من العمر 44 سنة وإلقاء جثّته ببئر مهجورة بمنطقة ريفية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية.
وأوضح بن جحا في تصريح لـ"وات"، أن المعطيات المجمّعة تفيد بأن 4 كهول بمن فيهم الهالك عقدوا جلسة خمرية الاثنين المنقضي الموافق لـ21 فيفري الجاري قبل أن يفقد أحدهم.
...

وأكد أن الهالك قد شوهد، آخر مرة، رفقة المتهمين على الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم ليعثر على جثته ملقاة ببئر بعد يومين من اختفائه.
وبيّن بن جحا أن قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات الايداع بالسجن بعد ظهور تضارب كبير في تصريحات المتهمين أثناء البحث الذي تكفلت به فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية.

..

ولا يزال البحث جار في القضية مع الإشارة إلى أن الهالك، الذي يعمل في مجال البناء وهو من مواليد 1972، تعود أصوله لمعتمدية أولاد الشامخ بالمهديّة، وقد استقر منذ 3 سنوات بالشابة قصد العمل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241876



  2.26% (232763 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الاثنين 28 فيفري 2022 | 27 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
12°
Babnet12°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-714°-816°-619°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   