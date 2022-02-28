المهدية: توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ضد 3 أنفار بعد العثور على جثة كهل ببئر مهجورة

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قال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، اليوم الاثنين، إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد ضد ثلاثة أنفار عمدوا إلى قتل كهل يبلغ من العمر 44 سنة وإلقاء جثّته ببئر مهجورة بمنطقة ريفية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية.وأوضح بن جحا في تصريح لـ"وات"، أن المعطيات المجمّعة تفيد بأن 4 كهول بمن فيهم الهالك عقدوا جلسة خمرية الاثنين المنقضي الموافق لـ21 فيفري الجاري قبل أن يفقد أحدهم.وأكد أن الهالك قد شوهد، آخر مرة، رفقة المتهمين على الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم ليعثر على جثته ملقاة ببئر بعد يومين من اختفائه.وبيّن بن جحا أن قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات الايداع بالسجن بعد ظهور تضارب كبير في تصريحات المتهمين أثناء البحث الذي تكفلت به فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية.ولا يزال البحث جار في القضية مع الإشارة إلى أن الهالك، الذي يعمل في مجال البناء وهو من مواليد 1972، تعود أصوله لمعتمدية أولاد الشامخ بالمهديّة، وقد استقر منذ 3 سنوات بالشابة قصد العمل.