إحالة إلياس الفخفاخ على دائرة الاتهام من أجل ''الإثراء غير المشروع''


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 13:15قراءة: 1 د, 15 ث
      
افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الاسبق، (في اشارة الى الياس الفخفاخ)، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام .

...



وجاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة ان الاحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية."
..



وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع" وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأوضح الدالي ان الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض".

كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.



يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241871



  2.26% (232324 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |

الاثنين 28 فيفري 2022 | 27 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
10°
Babnet11°Babnet% 81:الرطــوبة
تونــسBabnet
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-714°-816°-619°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   