الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثامنة) : تعيينات حكام المباريات المؤجلة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 14:51قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يومي الأربعاء والخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

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المجموعة الأولى
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
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الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الحكم: جلال السحباني

الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
الحكم: اسامة بن اسحاق

المجموعة الثانية
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
الحكم: محرز المالكي


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