الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثامنة) : تعيينات حكام المباريات المؤجلة

في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يومي الأربعاء والخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الحكم: جلال السحباني
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
الحكم: اسامة بن اسحاق
المجموعة الثانية
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
الحكم: محرز المالكي
المجموعة الأولى
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الحكم: جلال السحباني
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
الحكم: اسامة بن اسحاق
المجموعة الثانية
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
الحكم: محرز المالكي
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