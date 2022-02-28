الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثامنة) : تعيينات حكام المباريات المؤجلة

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في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يومي الأربعاء والخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :المجموعة الأولىالأربعاء 2 مارس 2022في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - أمل حمام سوسةالحكم: جلال السحبانيالخميس 3 مارس 2022في ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي الصفاقسيالحكم: اسامة بن اسحاقالمجموعة الثانيةالأربعاء 2 مارس 2022في ملعب مصطفى بن جناتالنجم الساحلي - مستقبل سليمانالحكم: محرز المالكي