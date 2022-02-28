سيدي بوزيد: بريكة عبيدي عاملة نظافة ببلدية الرقاب .. قصة معاناة يومية من أجل تنظيف شوارع المدينة

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تنظف شوارع بلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، منذ 11 سنة دون كلل، تنظف الشوارع والاحياء بحرص امرأة على نظافة بيتها، هي بريكة عبيدي عاملة النظافة التى أجبرتها الظروف الاجتماعية القاسية على هذا العمل الشاق ضمن عملة الحضائر بأجرة 400 دينار شهريا.تتوجه بريكة عبيدي باكرا مع عاملات وعملة النظافة ببلدية الرقاب لكنس شوارع المدينة وجمع بقايا السوق الأسبوعية وتنظيف المؤسسات والنقاط السوداء ولجمع الأوساخ وتنظيف المناطق الخضراء وبفضلهن تتجمل شوارع بلدية الرقاب، تدفع العربة وتلتقط كل ما تقع عليه عينها من أوساخ والضحكة والابتسامة لا تفارق وجهها وحتى الغناء أحيانا، فهي تحاول أن تتجاوز وضعها بالترفيه عن نفسها وعن الذين من حولها.قامت بريكة عبيدي بتدريس أولادها (من بينهم معطلتين عن العمل حاملتين لشهائد عليا)، وتوفر مستلزمات زوج معوق تعرض لحادث وأصبح غير قادر على العمل، وهي تسكن منزلا على وجه الكراء، وتواجه غلاء الأسعار وقساوة العيشورغم العمل الشاق فان وضعيتها المهنية ومن معها من عملة الحضائر لا تزال هشة، ويخصم من راتبهن كل غياب عن العمل ولو ليوم واحد بسبب المرض أو لأسباب قاهرة اخرى، كما ان العاملات لا تتمتعن منذ 11 سنة من العمل المتواصل بالعطل أو الراحة ما عدى يوم الاثنين ويجبرن على تنظيف المؤسسات رغم وجود عملة حضائر بها.لم تغفل بريكة عبيدي عن الحديث عن وضعية بقية العاملات في النظافة التي تشاركنها العمل يوميا منذ سنوات فلكل واحدة منهن ظروف أجبرتها على الخروج لكنس الشوارع وتنظيف الأوساخ إما المرض أو الاعاقة أو الاحتياج والفقر وكلها خفايا قصص نساء تناضلن من أجل لقمة العيش وتوفير ضروريات الحياة ومحاربة ظروف قاهرة.وصفت بريكة المرأة العاملة بالنظافة في شوارع المدينة بأنها "متعبة ومجاهدة"، تغادر منزلها نحو العمل منذ السادسة صباحا لتجر عربة "برويطة" وتكنس الشوارع وتتعرض للاهانات والتنمر من بعض المارة فهي لا تحضى بالتقدير والاحترام رغم دورها المهم، ومعرضة لكل أنواع المخاطر، لا تطلب بريكة عبيدي الا تسوية وضعيتها المهنية فهي في حاجة ملحة لدخل قار يؤمن لها عيشا كريما خاصة أنها داومت على العمل لفترة 11 سنة.بين المكلف بالنظافة في بلدية الرقاب عبد المجيد عبدلي في تصريح ل(وات) أنه يوجد ببلدية الرقاب 11 عامل نظافة قار و8 عملة حضائر من بينهم 6 نساء وان التجهيزات متوفرة، الا أن البلدية تشهد نقصا في عدد العملة والسائقين خاصة أن رفع الفضلات يتم بشكل يومي ويتطلب مزيدا من عملة النظافة.وذكر عبدلي أنه يوجد بالبلدية شاحنة جمع النفايات مخصصة لرفع فضلات الحاويات وفريقين ينظفان في الشوارع والأحياء الشعبية التابعة للمنطقة البلدية ورفع فضلات المنازل وأحيانا رفع فضلات الحيوانات.واعتبر أن بلدية الرقاب "بلدية نظيفة" مقارنة ببلديات أخرى، وثمن مجهود النساء العاملات في تنظيف بلدية الرقاب واللاتي يعملن ضمن عملة الحضائر ويقدمن عملا يوميا بصفة مسترسلة بمجهود كبير رغم عدم وضوح وضعياتهن من حيث الانتداب.