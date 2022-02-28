منوبة: انتخاب رئيس بلدية جديد ومساعديه الـ4 في بلدية طبربة

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أسفرت الجلسة الانتخابية التي انتطمت، أمس الاحد، والتي خصصت لسدّ الشغور الوقتي الحاصل في منصب رئيس بلدية طبربة من ولاية منوبة، بحضور 17 عضوا، عن انتخاب عضو المجلس البلدي، الازهر الجلاصي، على رأس البلدية، بعد ترشحه صحبة العضوين نجيب المستوري وهدى تينسة، وإجراء دورتي اقتراع سري، تحصل في الثانية على 7 أصوات، مقابل 6 أصوات لفائدة منافسته.وتأتي هذه العملية الانتخابية، عقب إشراف الجلاصي على تسيير شؤون البلدية بصفته العضو الأكبر سنا في المجلس، بعد تفعيل الفصل 251 من مجلة الجماعات المحلية، ليتم تعيين جلسة بتاريخ امس الاحد، ودعوة المجلس البلدي لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.وقد تولّى، وبعد التأكد من صحة انعقاد الجلسة طبقا للفصل 248 من مجلة الجماعات المحلية، أكبر الأعضاء سنا (رئيس البلدية المنتخب)، واصغر الأعضاء سنا، باعتماد مبدأ التناصف وعملا بمقتضيات الفصل 11 من النظام الداخلي للمجلس، رئاسة جلسة انتخاب رئيس البلدية، لتسفر عملية الاقتراع السري التي تمت في دورتين، عن فوز الأزهر الجلاصي (رئيس قائمة حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية 2018 ) برئاسة بلدية طبربة للفترة النيابية المتبقية.وأشرف الجلاصي، بعد ذلك على انتخاب مساعديه، حيث آلت خطة المساعد الأول للعضوة هدى تينسة، وخطة المساعد الثاني للعضو فوزي الجندوبي، وخطة المساعد الثالث للعضوة مبروكة المناعي، وخطة المساعد الرابع للعضو سامي النفزي.وقال رئيس البلدية المنتخب، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، إن "ملفات ساخنة على طاولة المجلس الجديد سيتم التركيز عليها وايجاد الحلول لها وهي متعلقة بتدعيم خدمات النظافة وتحسين الاسطول،ا مع استئناف المشاريع المعطلة وخاصة منها المبرمجة ضمن الميزانية الاستثمارية التشاركية".يشار إلى أن البلدية تشهد شغورا منذ نهاية سبتمبر المنقضي، بعد استقالة رئيسها، كثير البيتري(عن حركة النهضة)، وتفعيل الفصل 251 من مجلة الجماعات المحلية في نهاية ديسمبر 2021.