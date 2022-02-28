النجم الساحلي: عماد بن يونس مدربا مساعدا والألماني توماس مور معدا بدنيا

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أعلن ماهر القروي رئيس النجم الساحلي عن تعيين اللاعب الدولي السابق عماد بن يونس مدربا مساعدا لفريق أكابر كرة القدم عوضا عن رفيق المحمدي الذي وقع التخلي عن خدماته.وأوضح في مداخلة على إذاعة "كنوز أف أم" أنّ الاختيار على عماد بن يونس جاء على خلفية درايته بالفريق باعتباره شغل سابقا نفس الخطة فضلا عن علاقته الجيدة بكامل المجموعة وفق قوله.وبيّن أنّ عماد بن يونس سيباشر مهامه انطلاقا من اليوم الاثنين وسيكون متواجدا على البنك مع المدرب روجي لومار الذي وقع تثبيته في منصبه على رأس الفريق الأول خلال المباراة امام مستقبل سليمان المقررة بعد غد الأربعاء لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لمرة القدم.وكشف رئيس النجم الساحلي أنّ قرار التخلي عن رفيق المحمدي قد تمّ اتخاذه بصفة جماعية من الهيئة المديرة متحفظا عن ذكر الأسباب.كما أبرز أنّ النجم الساحلي سيدعم جهازه الفني بالمعد البدني الألماني توماس مور بداية من يوم 5 أو 6 مارس وسيباشر مهامه مع فريقي الأكابر والنخبة إلى جانب العمل صلب مركز التكوين.يذكر أنّ النجم الساحلي يمر بأزمة نتائج اذ يحتل المركز الاخير ضمن المجموعة الثانية رفقة مستقبل سليمان مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.كما اكتفى بثلاثة تعادلات في مشواره بدور المجموعات لكاس رابطة الأبطال الافريقية ليحتل المركز الثالث ضمن مجموعته خلف الترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري (5 نقاط) لكل منهما. ويتذيل جوانينغ غالاكسي البوتسواني الترتيب بنقطة واحدة.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.