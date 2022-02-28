الاحتفاظ بثلاثة اشخاص من بينهم كاتب محكمة من اجل الارشاء والارتشاء

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اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نهاية الاسبوع، بالاحتفاظ بثلاثة اشخاص من بينهم كاتب محكمة بالمحكمة، ، والنفاذ غير المشروع الى نظام البرمجيات الناتج عنه افساد البيانات الموجودة بنظام الكمبيوتر، عملا بمقتضيات الفصل 172 من المجلة الجزائية.واوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في منوبة سندس النويوي، اليوم الاثنين، لصحفية "وات" انه على اثر التفطن الى سرقة 38 ملف قضية شيكات دون رصيد من المحكمة، ومحو اثارها من المنظومة المعلوماتية، اذن قاضي التحقيق بالمحكمة بفتح تحقيق عدلي منذ ثلاثة اسابيع تعهدت به الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى انابة عدلية.وقد كشفت المعاينات بعد استصدار التساخير الفنية اللازمة لتتبع الاتصالات المجراة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، ان كاتب المحكمة الذي كان قد عوض الكاتب الاصلي في الدائرة المعنية، هو المشتبه به في القضية.وبعرض المظنون فيه، الجمعة المنقضي، على انظار قاضي التحقيق، اعترف بتورّطه في سرقة 38 ملف قضية شيكات دون رصيد وبولوجه إلى المنظومة المعلوماتية الخاصة بها، ومحوها لفائدة شخص مطلوب للعدالة تم القبض عليه ايضا، وتبين انه وعده بتسليمه مبلغا ماليا قدره 30 الف دينار مقابل ذلك، وفق ذات المصدر.وبالتحري مع المتهم الرئيسي، حول مكان الملفات المستولى عليها ابلغ عن اخفائها بمنزل صديق له باحد احياء دوار هيشر، تمت مداهمة المكان بمشاركة فرقة الابحاث والتفتيش بمنوبة والعثور عليها كاملة.وكشفت المداهمة قضية اخرى تم فيها ايقاف اربعة اشخاص اخرين منهم امراتين، اذنت النيابة العمومية ايضا بالاحتفاظ بهم، من اجل اعداد وكر للخناء بمنزل صديق المتهم الرئيسي، والمسؤول عن اخفاء الملفات القضائية، مع حجز سيارة دون ترقيم منجمي فتح فيها محضر عدلي لمعرفة كافة المعطيات عنها.