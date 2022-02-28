تساقط كميات من الثلوج بمرتفعات غار الدماء وعين دراهم

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شهدت عدد من مرتفعات معتمديتي غار الدماء وعين دراهم من بينها عين سلطان والمواجن والغرّة ودار فاطمة والببّوش، من ولاية جندوبة، منذ فجر اليوم الاثنين، تساقط كميات من الثلوج رافقتها موجة برد ملحوظة.ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مستعملي الطريق الى الحذر، مذكرة في بيان لها، صدر صباح اليوم الاثنين، استعداد وجاهزية لجانها المحلية لمجابهة أي تطور محتمل.ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، حسب نشرته اليومية، ان تشهد مرتفعات الشمال الغربي بعد ظهر اليوم نزول كميات اخرى من الثلوج.ويعتقد عدد من متساكني وفلاحي ورعاة هذه المناطق، على غرار "عمر الفزعي" و"خميس القضقاضي"، ان نزول الثلوج مع بداية فصل الربيع "طالع خير"، فهي الى جانب تغذيتها لمصادر المياه، فهي تزود حاجة المزارع للماء في هذه المرحلة الهامة، وذلك حتى تستكمل النبتة اهم مراحل نموها.وأشاروا، الى انها تساعد، ايضا، على توفير المرعى لحيواناتهم، مصدر رزقهم، فضلا عن أنها فرصة لتنشيط المناطق السياحية بالجهة، من بينها مركز التخييم بعين سلطان، وحديقة الفايجـة بغار الدماء، ووادي الزانة، وبني مطير من معتمدية عين دراهم.مولدي