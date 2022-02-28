القصرين: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية

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ألقت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، فجر اليوم الإثنين، القبض على شبكة تتكون من 5 أشخاص، مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية.وقد أقدم أفراد الشبكة، مؤخرا، على سرقة الأسلاك التابعة لشركتي إتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلّ معتمديات الولاية، ونزع النحاس منها وبيعه لصاحب شركة تجميع نفايات مواد بلاستكية، وقطع الألمنيوم والنحاس المستعملين، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، بوبكر عتوري.وأوضح عتوري، في تصريح إعلامي، أن التحريات لا تزال متواصلة للكشف عن بقية الأطراف المتورطة في هذه القضية، مؤكدا انه تم إيلاؤها الأولوية المطلقة لأنها أصبحت ظاهرة مستفحلة في مختلف ولايات الجمهورية وتسببت في أضرار فادحة بالملك العام وبمصالح المواطنين، وغق قوله.وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة العدلية تعهدت بالموضوع، وتم إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، التي أذنت بالاحتفاظ بكافة أطراف العصابة وتوجيه تهمة تكوين وفاق إجرامي لهم، بنية الإضرار بالملك العام وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .