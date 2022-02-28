انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 09:58 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حافظت التونسية أنس جابر على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.

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وكانت انس شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة الدوحة للماسترز ذات 1000 نقطة وخرجت من الدور ربع النهائي اثر خسارتها يوم الخميس أمام الأستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و1-6.

عالميا، بقيت الاسترالية اشلي بارتي متصدرة للتصنيف في حين تقدمت التشيكية باربارا كريسيكوفا بمرتبة واحدة لتصبح في المركز الثاني وذلك على حساب البيلاروسية ارينا سابالينكا التي تراجعت الى الصف الثالث.
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