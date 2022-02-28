انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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حافظت التونسية أنس جابر على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.وكانت انس شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة الدوحة للماسترز ذات 1000 نقطة وخرجت من الدور ربع النهائي اثر خسارتها يوم الخميس أمام الأستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و1-6.عالميا، بقيت الاسترالية اشلي بارتي متصدرة للتصنيف في حين تقدمت التشيكية باربارا كريسيكوفا بمرتبة واحدة لتصبح في المركز الثاني وذلك على حساب البيلاروسية ارينا سابالينكا التي تراجعت الى الصف الثالث.