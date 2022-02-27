تصفيات كاس العالم 2023 لكرة السلة - فوز المنتخب التونسي على نظيره الرواندي 65-51

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فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الرواندي بنتيجة 65-51 مساء يوم الأحد في العاصمة السنغالية داكار لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة الذهاب للنافذة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة الى كاس العالم 2023. وهو الفوز الثاني للمنتخب التونسي في الدورة مقابل الهزيمة الثالثة لمنتخب رواندا.وكان المنتخب الوطني انهزم امام منتخب جنوب السودان 64-72 في الجولة الثانية بعد ان فاز في الجولة الاولى على نظيره الكاميروني بنتيجة 55-51 .ومن جهته حقق منتخب جنوب السودان فوزه الثالث في اليوم الثالث للدورة التي استضافتها العاصمة السنغالية داكار على حساب نظيره الكامروني 74-68نقاط لعب1-جنوب السودان 6 32-تونس 5 33-الكامرون 4 34-رواندا 3 3ويشار الى ان المرحلة المقبلة من هذه التصفيات ستقام من 1 الى 3 جويلية القادم على ان يتاهل في اعقابها اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في كل مجموعة من المجموعات الاربع الى الدور الاخير الذي سيتم خلاله توزيع المنتخبات على مجموعتين بواقع 6 في كل واحدة.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب صاحب افضل مركز ثالث الى نهائيات كاس العالم التي ستقام بالاشتراك بين اندونيسيا واليابان والفيليبين من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023.