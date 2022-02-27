فيديو.... طه ياسين الخنيسي يواصل تالقه ويسجل سادس اهدافه لنادي الكويت

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تاهل نادي الكويت الى المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد في الكويت بعد فوزه في نصف النهائي على نادي الفحيحيل بنتيجة 4-0، اليوم الأحد، على ملعب صباح السالم.وتوفق الدولي السابق طه ياسين الخنيسي في تحقيق هدف فريقه الثاني في المباراة وهو السادس له في مختلف المسابقات منذ التحاقه بنادي الكويت الذي يدريه مواطنه نبيل معلول. وجاء هدف الخنيسي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في د40 .وسجل بقية اهداف نادي الكويت في مباراة اليوم كل من فهد الهاجري والمهدي بن رحمة ويوسف ناصر.