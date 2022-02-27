فيديو.... طه ياسين الخنيسي يواصل تالقه ويسجل سادس اهدافه لنادي الكويت


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 21:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهل نادي الكويت الى المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد في الكويت بعد فوزه في نصف النهائي على نادي الفحيحيل بنتيجة 4-0، اليوم الأحد، على ملعب صباح السالم.

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وتوفق الدولي السابق طه ياسين الخنيسي في تحقيق هدف فريقه الثاني في المباراة وهو السادس له في مختلف المسابقات منذ التحاقه بنادي الكويت الذي يدريه مواطنه نبيل معلول

. وجاء هدف الخنيسي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في د40 .وسجل بقية اهداف نادي الكويت في مباراة اليوم كل من فهد الهاجري والمهدي بن رحمة ويوسف ناصر.
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