المكتب الجامعي لكرة القدم المصغرة يعد لاستئناف البطولة

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اعلن المكتب الجامعي لكرة القدم المصغرة انه قرر التمديد في الانخراط للموسم الرياضي 2021-2022 الى غاية الاثنين 14 مارس المقبل وذلك في اجتماعه الاخير.واضاف في بلاغ له انه تم فتح باب التاهيل اللاعبين انطلاقا من يوم غد الاثنين الى غاية الجمعة 18 مارس المقبل.وتستعد الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة لاستئناف البطولة في عدد من الجهات بعد ان تم منذ اكثر من 20 يوما تركيز هيئة تسييرية وقتية للجامعة برئاسة طارق بن جازية.