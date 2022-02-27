دار تونس بفرنسا : حفل يوم 6 مارس لتكريم عدد من الفنانين التونسيين في أوائل القرن العشرين

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تنظم مؤسسة دار تونس بفرنسا بالشراكة مع جمعية نيابوليس والجمعية الدولية للمحافظة على التراث الثقافي لليهود التونسيين حفلا تكريميا للفنانين اليهود التونسيين في أوائل القرن العشرين، وذلك يوم الأحد المقبل 6 مارس بدار تونس بباريس.هذا الحفل الذي سيقام بقيادة إيلان بيطان، سيجمع 9 فنانين وفنانات من بينهم سيرين بن موسى ونادين الطيبي ومايا شان، وسيتم خلاله تقديم مختارات من أغاني حبيبة مسيكة والشيخ العفريت وكحلاوي التونسي ويعقوب بشري وآشر مزراحي (المعروف باسم بشير مزراحي) وكوريس ميمون وراوول جورنو وغيرهم من الفنانين الذين ساهموا في إثراء المشهد الفني والموسيقي في تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظّمين.وبحسب المصدر ذاته، ستجمع الفرقة الموسيقية، عازفين ومغنين مسلمين ويهود من أصل تونسي في دلالة على أن تونس كانت على مدى قرون ولا تزال مركزا للتعايش السلمي والعيش المشترك.