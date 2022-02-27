وفاق سطيف: طلاق بالتراضي مع المدرب التونسي نبيل الكوكي

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فسخ نادي وفاق سطيف لكرة القدم عقد مدربه التونسي، نبيل الكوكي، ''بالتراضي''، حسبما كشفت عنه، اليوم الأحد، إدارة الفريق عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب النادي في البيان: ''عقد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، اجتماعا طارئا مع المدرب نبيل الكوكي، بعد العودة من جنوب إفريقيا مباشرة، من أجل النظر في وضعية النادي والنتائج المحققة في الآونة الأخيرة خاصة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا''.وأضاف البيان: ''وانتهى الاجتماع إلى اتفاق على الطلاق بالتراضي بين الطرفين وفسخ عقود أعضاء الطاقم الفني في إطار هادئ وأخوي، مع تقدير الإدارة للجهود والعمل الكبير الذي قام المدرب ومساعدوه خلال فترة الإشراف على العارضة الفنية للنادي''.ويبدو أن النتائج السلبية التي سجلها النادي مؤخرا، على غرار الانهزام يوم الجمعة الماضي أمام المضيف اف سي آمازولو من جنوب إفريقيا، بدوربان، بنتيجة صفر-1 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا، كانت وراء هذا القرار.وعلى الصعيد المحلي، يتواجد وفاق سطيف في المرتبة السابعة برصيد 30 نقطة وتنقصه مقابلة.