وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر الغنائي عبد الحميد الرّبيعي


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 16:54 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الشاعر والمنتج عبد الحميد الربيعي الذي وافته المنية اليوم الأحد 27 فيفري 2022.

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ويعتبر الراحل من أبرز الشعراء الغنائيين، تعامل مع عدد هام من نجوم الغناء في تونس، وتغنّى بكلماته عديد الفنانين على غرار أمينة فاخت ونجاة عطية وشكري بوزيان والشاذلي الحاجي وصوفية صادق وغيرهم.

وعمل الفقيد أيضا مخرجا ومنتجا، وخاض تجربة الإنتاج التلفزيوني وقدّم منوعة "ألوان" و"يسعد مساكم"، وكتب أيضا سيناريو وحوار "فوازير ليالي الفرح".
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ومن جانبه نعى الملحن عبد الكريم صحابو الشاعر الفقيد، "أحد الفرسان الذين أثروا في الساحة الفنية لمدة عقدين". وأشار في نص نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك إلى أن الفقيد دخل غمار الشعر الغنائي "في فترة كانت تشكو فيها الأغنية التونسية من الضعف والوهن، وكنت اكتشفت فيه الشاعر الموهوب الصادق الذي كنت أبحث عنه".

وذكّر الملحّن صحابو بالعمل المشترك الذي جمعهما وأثمر أحلى الأغاني التي اشتهرت بين الناس وحفظها الجمهور وكانت سببا في شهرة العديد من المطربين والمطربات منها "عودتني ع الود" و"غدار حاجب عينك" و"صبرك مكتوب" و"نادوا معايا الصبر" وشمس النهار" وغيرها من الأغاني.

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