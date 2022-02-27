الرابطة الاولى - مستقبل الرجيش يلحق بالاتحاد المنستيري هزيمته الاولى


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 16:39 قراءة: 1 د, 0 ث
      
الحق مستقبل الرجيش بالاتحاد المنستيري هزيمته الاولى في الموسم بعد تغلبه عليه في ملعب مصطفى بن جنات اليوم الاحد في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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وسجل عمر اللمطي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 17.
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وارتقى مستقبل الرجيش بفضل هذا الفوز الثالث في الموسم الى المركز الثالث برصيد 13 نقطة في حين بقي الاتحاد المنستيري رغم الهزيمة في صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النادي الافريقي الذي تاجلت مباراته مع النجم الساحلي الى يوم السبت 5 مارس المقبل بسبب الالتزمات القارية لفريق جوهرة الساحل.



وفي المجموعة الاولى ارتقى اتحاد بن قردان الى المرتبة الثالثة عقب فوزه اليوم على ضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد سجله ايوب التليلي في الدقيقة 43.

وتجمد رصيد نجم المتلوي عند 6 نقاط في المركز قبل الاخير علما وان نجم المتلوي تنقصه مباراة مع النادي الصفاقسي لحساب الجولة الثامنة ستقام يوم الخميس 3 مارس القادم بملعب المتلوي.



وكانت هذه الجولة افتتحت امس السبت بفوز امل حمام سوسة على النادي البنزرتي واتحاد تطاوين على نادي حمام الانف بذات النتيجة 1-0 بالنسبة للمجموعة الاولى وتغلب الاولمبي الباجي خارج على القواعد على مستقبل سليمان 1-0 وفوز الترجي الجرجيسي على ضيفه هلال الشابة 2-1 لحساب المجموعة الثانية.



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