صدور قرار بالرائد الرسمي يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمراكز النقاهة


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 15:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 فيفري الجاري، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمراكز النقاهة.

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وجاء في الفصل الثاني من القرار المتضمن لثلاث فصول انه يتعين على الاشخاص المستغلين لمراكز النقاهة في تاريخ صدور هذا القرار تسوية وضعياتهم طبقا لاحكام كراس الشروط في اجل اقصاه سنة من دخوله حيز النفاذ.

ويحدد كراس الشروط المرفق بالقرار والذي تم نشره بالرائد الرسمي تعريف مركز النقاهة وهو مركز متخصص يعنى بقبول اشخاص في طور التعافي او خضعوا لتدخل جراحي لاتتطلب حالتهم الصحية مواصلة الاقامة بالمؤسسات الصحية الاصلية انما يحتاجون لمتابعة خاصة.

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