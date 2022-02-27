متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 27 فيفري


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 16:04 قراءة: 0 د, 58 ث
      
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الكاف : تسجيل حالتي وفاة و 17 إصابة جديدة بكوفيد 19
c أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الأحد في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل حالتي وفاة و 17 إصابة جديدة بكوفيد 19 وذلك بعد إجراء 90 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 فيفري.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 751 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 24983 حالة تعافى منها 24806.
وأظهر التحيين الجديد انخفاضا ملحوظا في نسبة الإيجابية التي بلغت اليوم 18فاصل 88 بالمائة وذلك بالإضافة إلى تراجع عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 19مصابا منهم 02 يقيمان في اقسام الانعاش والعلاج المكثف كما عرف عدد الحالات النشيطة بدوره تراجعا هاما إذ بلغ عددها خلال الخمسة أيام الأخيرة 177 حالة وهو ما يبرز وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني تراجع الوباء في الجهة ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 751 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 الى24983 تعافى منها 24806 هذا وتجدد ذات الإدارة توصياتها باحترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه والقيام بالتلقيح ضمانا لسلامة المواطنين.




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