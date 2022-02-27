الرائد الرسمي: تحويل صبغة 4 أقسام بمستشفى الامن الداخلي بالمرسى الى الصبغة الاستشفائية الجامعية

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صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يتعلق باسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية ل4 أقسام بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى.وبتعلق الامر باقسام المعدة والامعاء وقسم جراحة المجاري البولية وقسم الاستعجالي وقسم الانعاش الطبي، حسب نص القرار الصادر عن وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.