الرائد الرسمي: تحويل صبغة 4 أقسام بمستشفى الامن الداخلي بالمرسى الى الصبغة الاستشفائية الجامعية


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 16:00 قراءة: 0 د, 13 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يتعلق باسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية ل4 أقسام بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى.

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وبتعلق الامر باقسام المعدة والامعاء وقسم جراحة المجاري البولية وقسم الاستعجالي وقسم الانعاش الطبي، حسب نص القرار الصادر عن وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.


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