القبض على موظف بمحكمة "مورط في إخفاء ملفات قضائية"


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 15:53 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ألقت الفرقة الأولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس، نهاية الأسبوع، القبض على شخص يعمل بإحدى المحاكم الابتدائية "تورط في سرقة 38 ملف قضية إصدار صكوك دون رصيد"، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الأحد في بلاغ.

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وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص "تعمّد الولوج إلى المنظومة المعلوماتية وقام بمحو ملفات لفائدة شخص محل بطاقة جلب مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار".

وأذنت النيابة العمومية بإيداع الشخصين المعنيين السجن.
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كما داهمت الفرقة المذكورة بمشاركة فرقة الابحاث والتفتيش بمنوبة منزلا بجهة دوار هيشر وحجزت داخله ملفات خاصة بقضية الحال وحجزت سيارة دون لوحات منجمية وألقت القبض على صاحب المنزل رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.

وتم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص بعد استشارة النيابة العمومية.


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