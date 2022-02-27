قيم عام مركز تأهيل وتكوين المكفوفين بسيدي ثابت: وضعية المركز الكارثية تتطلب تدخلا عاجلا

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دعا قيم عام مركز تأهيل وتكوين المكفوفين بسيدي ثابت من ولاية أريانة، حمادي بلحودي، ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتكفل بعملية صيانة وتأهيل المركز، ليستعيد نشاطه المعهود والدور الذي يلعبه على مدى أكثر من نصف قرن، في تكوين المكفوفين في مختلف الاختصاصات وتأهيلهم.ووصف البلحودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوضعية الحالية للمركز بـ"المزرية والكارثية"، مشيرا إلى انه تم إغلاقه منذ بداية أزمة كوفيد في مارس 2020 ، ليتوقف تبعا لذلك مسار تكوين 54 متربصا في مجالات التوزيع الهاتفي وصناعة الخيزران والنسيج، بعد شهرين فقط من بدايته.وأوضح أن تواصل غلق المركز وغياب الصيانة والتعهد تسبب في تآكل جل تجهيزات المؤسسة مثل تجهيزات المطبخ وقاعة الرياضة ومعدات التكوين، وكست الرطوبة جدران مختلف القاعات وظهرت فيها تشققات وتصدعات، دون تدخل من أي جهة كانت رغم نداءات الاستغاثة التي يطلقها دوريا المشرفون على المركز وعملته وأعوانه.كما تراكمت فواتير الهاتف والماء والكهرباء التي لم يتم خلاصها، وتوقف أيضا خلاص أجور العمال والمكونين والإداريين لفترات طويلة وصلت إلى 14 شهرا للمنتمين إلى الاتحاد الوطني للمكفوفين وعددهم 48 شخصا في حين يتلقى 15 منهم من الخاضعين للاتفاقية القطاعية المشتركة للعاملين في مجال الإعاقة من منظوري الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي رواتبهم بانتظام.ولفت، في هذا الصدد، إلى أن الأجور هزيلة أصلا ولا تفي بالحاجة أمام موجة الغلاء التي تشهدها البلاد وهي تتراوح بين 400 د للعملة و700د للمكونين والأساتذة من حملة الشهائد العليا ورغم ذلك مرت ثلاثة اشهر دون أن يتحصلوا عليها.ويعد المركز، وفق المتحدث، الملاذ الوحيد لمن لم يسعفهم الحظ بمواصلة دراستهم الثانوية بمعاهد المكفوفين بكل من بير القصعة وسوسة وقابس، ورغم أن فرص الانتداب تظل ضئيلة خاصة في السنوات الأخيرة وطالت بطالة المتخرجين منذ 2010 إلا أن الحصول على شهادة يظل إحدى الوسائل المؤهلة للحصول على فرصة عمل تحفظ كرامة الكفيف.وذكر، في هذا الصدد، أنه تم في 2018 انتداب 64 شخصا من حاملي شهائد التكوين في اختصاص موزع هاتف من المتخرجين بين سنوات 2010 و2015، في عدد من الإدارات العمومية مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعدد من المؤسسات الاستشفائية تمت فيها مراعاة معايير السن والوضعية الاجتماعية والتوزيع الجغرافي لجهات الإقامة، في حين ظل بقية المتخرجين في حالة بطالة، وهي نسبة ضئيلة رغم الترفيع في نسبة انتداب أصحاب الحاجيات الخاصة من 1 إلى 3 % من جملة الانتدابات في القطاع العمومي.ورغم أن عدد المنتدبين في القطاع العمومي لا يتجاوز ربع عدد المتخرجين من المركز إلا أن الاقبال عليه ظل متواصلا، رغم تراجع إشعاعه على مر السنين ليقتصر على استقبال المتربصين التونسيين بعد أن كان يستقبل منذ بعثه سنة 1963عددا مهما من القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن ليبيا ومصر وغيرها من البلدان.جدير بالذكر أن أعوان مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت نفذوا عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية طيلة السنوات الأخيرة من أجل مطالب مختلفة منها تفعيل قرار إلحاقهم بوزارة التكوين المهني والتشغيل.وتمثل وضعية هذا المركز أحد نتائج الأزمة التي تردى فيها الاتحاد الوطني للمكفوفين منذ سنة 2011 وتفاقم الخلافات والصراعات داخله انتهت سنة 2016 بإصدار حكم قضائي يقضي بإيقاف المكتب التنفيذي عن العمل وتعيين مؤتمن عدلي تحت إشراف قاض لتسيير هذه المنظمة.وحتى بعد تولي رئيس جديد للاتحاد ظلت الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها عائقا أمام القيام بدوره في التكفل بمنظوريه البالغ عددهم حوالي 30 ألف كفيف.ويملك الاتحاد ه موارد مهمة منها عقارات ووحدة لصنع مواد تنظيف توقفت عن الانتاج بسبب تراكم الديون ومطبعة النور في بئر القصعة إضافة إلى مركز تكوين وتأهيل المكفوفين بسيدي ثابت ومركز الفلاحة في سيدي ثابت يمسح 74 هكتارا.