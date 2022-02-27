قابس: المصادقة على استثمارات فلاحية جديدة بقيمة 5.5 ملايين دينار منذ مطلع السنة الحالية


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 14:33 قراءة: 0 د, 35 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات في المجال الفلاحي بولاية قابس، منذ بداية سنة 2022 الجارية، على 54 مشروعا من صنف "أ" و"ب" باستثمارات جملية ناهزت 5.5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس، كريم الخلفلي، في تصريح لـ"وات" .

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وستمكن هذه المشاريع التي اسندت لها منح بقيمة 1.7 مليون دينار والموزّعة بين قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والخدمات الفلاحية، من احداث 45 موطن شغل قار، وفق ذات المصدر.

وكانت الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد صادقت خلال سنة 2021 على 209 مشاريع باستثمارات جملية ناهزت 25 مليون دينار ساعدت على احداث 180 موطن شغل، علما أنّ جلّها استثمارات ممولة ذاتيا لا تتعدى نسبة مساهمة البنوك في تمويلها حدود 1 بالمائة.
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