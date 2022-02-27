رابطة الأبطال الافريقية ... نتائج الجولة الثالثة

. ..

. .

الجمعة 25 فيفري:المجموعة الاولى:المريخ ( السودان)- الهلال ( السودان) 2-1المجموعة الثانية:اف سي امازولو ( جنوب افريقيا)-وفاق سطيف ( الجزائر) 1-0الرجاء البيضاوي ( المغرب) - اف سي حورويا ( غينيا) 1-0السبت 26 فيفري:المجموعة الاولى:الاهلي ( مصر)- ماميلودي ساندونس ( جنوب افريقيا) 0-1المجموعة الثالثة:الترجي التونسي- النجم الساحلي 0-0جوانينغ اف سي غالكسي ( بتسوانا) - شباب بلوزداد ( الجزائر) 1-2المجموعة الرابعة :سغرادا (انغولا) - بيترو اتليتيكو ( انغولا) 0-1الوداد البيضاوي ( المغرب)- الزمالك ( مصر) 3-1