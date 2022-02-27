رابطة الأبطال الافريقية ... نتائج الجولة الثالثة


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 08:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم , التي جرت يومي الجمعة
والسبت :
...


الجمعة 25 فيفري:
المجموعة الاولى:
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المريخ ( السودان)- الهلال ( السودان) 2-1

المجموعة الثانية:
اف سي امازولو ( جنوب افريقيا)-وفاق سطيف ( الجزائر) 1-0
الرجاء البيضاوي ( المغرب) - اف سي حورويا ( غينيا) 1-0

السبت 26 فيفري:

المجموعة الاولى:
الاهلي ( مصر)- ماميلودي ساندونس ( جنوب افريقيا) 0-1

المجموعة الثالثة:
الترجي التونسي- النجم الساحلي 0-0
جوانينغ اف سي غالكسي ( بتسوانا) - شباب بلوزداد ( الجزائر) 1-2

المجموعة الرابعة :
سغرادا (انغولا) - بيترو اتليتيكو ( انغولا) 0-1
الوداد البيضاوي ( المغرب)- الزمالك ( مصر) 3-1


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