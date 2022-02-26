فتح باب الترشح لجوائز الكومار الذهبي الأدبية في نسختها السادسة والعشرين

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أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للتأمين وإعادة التأمين "كومار" عن فتح باب الترشح أمام الروائيين التونسيين للتنافس على جوائزها السنوية للرواية التونسية باللغتين العربية والفرنسية في دورتها السادسة والعشرين (دورة سنة 2022). وحددت يوم 31 مارس القادم كآخر أجل لتلقي الروايات المرشحة.واشترط المنظمون أن تكون الروايات المرشحة قد ألّفها روائيّون يحملون الجنسية التونسية ومنشورة في تونس أو في الخارج خلال الفترة المتراوحة بين 1 أفريل 2021 و31 مارس 2022. ويتعين على المترشحين إيداع 7 نسخ من الرواية.وتمنح تأمينات "كومار" جوائزها للروايات التي تتميز بجودة كتابتها وبطرافة موضوعها. وهي تتمثل في "الكومار الذهبي" باللغتين العربية والفرنسية، وقيمة كل جائزة 10 آلاف دينار. ويمكن للروائيين الذين تحصلوا على هذه الجائزة، إعادة المشاركة والترشح بروايات جديدة لنفس الجائزة بعد مدة أدناها خمس سنوات.وتسند تأمينات كومار أيضا الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم باللغتين العربية والفرنسية. وتبلغ قيمة كل جائزة 5 آلاف دينار. ويسمح أيضا للروائيين الذين تحصلوا على هذه الجائزة، إعادة المشاركة للترشح لجائزة الكومار الذهبي. كما يمكنهم المشاركة بعد خمس سنوات للحصول على الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم.أما الجائزة الثالثة التي يمنحها المنظمون، فتتمثل في جائزة "الاكتشاف" باللغتين العربية والفرنسية. وتبلغ قيمة كل جائزة 2500 دينار، يتم إسنادها لرواية اكتشفت فيها لجنة التحكيم مواهب تنبئ بمستقبل روائي زاهر لصاحبها. وتسند هذه الجائزة مرة واحدة لنفس الكاتب.ويقع اختيار الأعمال المتوجة في إطار المسابقة الرسمية من طرف لجنتين، واحدة للأعمال باللغة العربية والأخرى للأعمال باللغة الفرنسية. تتألف لجنة الروايات باللغة العربية من 5 أعضاء هم محمد القاضي ونزيهة خليفي وحفيظة قارة بيبان ومحمد عيسى المؤدب وفتحي نصري.أما لجنة الروايات باللغة الفرنسية، فهي بدورها مؤلفة من 5 أعضاء هم رضا كافي ومختار سحنون وسنية زليتني فيتوري ومنية مؤخر قلال ورؤوف الصديق.