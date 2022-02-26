البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال: الترجي يفوز على الاهلي القطري وينهي البطولة في المركز الثالث

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انهى الترجي الرياضي مشواره في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال في المركز الثالث بعد فوزه مساء اليوم السبت بقاعة رادس على الاهلي القطري بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (21/25-14/25-20/25) في اطار اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث والرابع.وكان الترجي الرياضي انهزم مساء امس الجمعة 2-3 امام الريان القطري في المباراة لحساب الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة.ويجمع الدور النهائي للبطولة الذي يدور في وقت لاحق اليوم السبت الريان القطري بنادي دار كليب البحريني.