البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال: الترجي يفوز على الاهلي القطري وينهي البطولة في المركز الثالث


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 21:39 قراءة: 0 د, 23 ث
      
انهى الترجي الرياضي مشواره في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال في المركز الثالث بعد فوزه مساء اليوم السبت بقاعة رادس على الاهلي القطري بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (21/25-14/25-20/25) في اطار اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث والرابع.

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وكان الترجي الرياضي انهزم مساء امس الجمعة 2-3 امام الريان القطري في المباراة لحساب الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة.
ويجمع الدور النهائي للبطولة الذي يدور في وقت لاحق اليوم السبت الريان القطري بنادي دار كليب البحريني.

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