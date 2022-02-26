القصرين:  حجز  2،64 طن من السميد الغذائي المدعم


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 23:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حجز أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين ، اليوم السبت ، بالإشتراك مع اعوان الحرس البلدي بفوسانة كمية من السميد الغذائي المدعم قدرت ب 2،640 طنا ( 132 كيس وزن 20 كغ) قام صاحبها بإخفائها بمستودع لإحتكارها والمضاربة فيها وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

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وبينت ذات المصالح في تصريح ل/وات/ أنه تم رفع المحجوز وتأمينه في انتظار إعادة ضخه بالمسالك القانونية و تأمين ثمنه بالخزينة العامة للدولة ، مبرزا أن هذه العملية تمت في اطار التصدي لكل العمليات الاحتكارية و المضاربة في المواد الغذائية الأساسية قصد التلاعب بأسعارها .

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