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افاد عميد المهندسين التونسيين ،كمال سحنون على هامش حضوره اشغال ندوة المهندسين حول التنمية بمدينة جرجيس (ولاية مدنين)ان 39 الف مهندس غادروا تونس في السنوات الاخيرة ،اي بمعدل 20 مهندسا في اليوم، قائلا ان هجرتهم كبّدت الدولة التونسية خسارة كبرىولفت الى ان مسالة الحد من هجرة المهندسين كانت مؤخرا محل متابعة رئيس الدولة خلال مجلس وزاري ، حيث ينتظر ان تعقبه اجراءات في الخصوص،مشيرا اهمية تحقيق مطالب المهندسين ازاء ما يعيشه المهندس من اوضاع هشة وصعوبات مختلفةواضاف في تصريح ل/وات/ ان الحكومات السابقة لم تفي بوعودها تجاه المهندس ، معربا عن املهم في ان تنفذ الحكومة الحالية تعهداتها لحلحلة مشاكل القطاع ، ولافتا الى وعيهم بالظروف العامة المطروحة ، خاصة وان الاهم من الجانب المادي يتمثل في تطوير التشريعات ووضع حد للممارسات التي يتعرض لها المهندس من قبل بعض الادارات التونسية في القطاع العام ، الى جانب وضعية المهندسين بالقطاع الخاص بما يطرحه من تشغيل هش وصعوبات في تنفيذ المشاريع ، وذلك من اجل توفير مناخ ملائم له للعمل ببلادنا والحد من الهجرة.وفي جانب اخر ، اكد كمال سحنون ان عمادة المهندسين تقبل على عملية تجديد هياكلها خلال الفترة الفاصلة بين شهري مارس وماي