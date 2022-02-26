فرق المراقبة الاقتصادية تحجز 850ر64 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و 6095 لتر من الزيت النباتي

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أسفرت سلسلة المداهمات والعمليات النوعية التي قامت بها مصالح المراقبة الاقتصادية، بالتنسيق مع السلط الأمنية في مختلف الولايات، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 فيفري 2022 عن حجز 850ر64 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و 6095 لتر من الزيت النباتي و7ر60 طن من المواد العلفية.وأفادت وزارة التجارة في بلاغ صادر عنها، السبت، انه تم حجز 850ر64 طن من مشتقات الحبوب المدعمة في كل من ولايات تونس و اريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وجندوبة وباجة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وقفصة ومدنين وتطاوين.وأضافت في ذات السياق، انه وقع حجز 6095 لترا من الزيت النباتي بكل من ولايات تونس وجندوبة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وقفصة وتطاوين.كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية، 7ر60 طن من المواد العلفية بكل من ولايات تونس وأريانة ونابل وبنزرت وسوسة وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وتطاوين.ومن بين المواد الأخرى المحجوزة، وفق ذات المصدر، 5000 بيضة بتونس و 800ر14 بيضة بمدنين، و 1 طن من مادة الامونيتر بأريانة و 3ر0 طن من السكر المدعم بباجة، إضافة إلى 50 طن من الغلال بولاية بن عروس و 5ر2 طن من الخضر ببنزرت و 670 كلغ من الخضر بصفاقس و 8ر4 طن من الغلال بالقيروان.