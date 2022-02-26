بطولة العالم للتجديف داخل القاعات - تونس تحرز ميدالية فضية وست ميداليات برونزية


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 18:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
احرز المنتخب التونسي للتجديف ميدالية فضية وست ميداليات برونزية في بطولة العالم للتجديف داخل القاعات (25 و26 فيفري 2022).
وجاءت الميدالية الفضية بواسطة سارة الزمالي في مسافة 500 متر في صنف دون 23 سنة وزن خفيف.
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وتحققت الميداليات البرونزية عن طريق كل من :
- عيشة عبد العزيزي مسافة 2000 متر وسطيات
- ماهر الفطناسي في مسافة 500 متر صنف برالمبي شلل سفلي (PR1)
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- سارة الزمالي في مسافة 2000 متر في صنف دون 23 سنة وزن خفيف
- عيشة عبد العزيزي في مسافة 500 متر وسطيات
- عواطف قدورة بن حميدة في 500 متر في صنف فوق 60 سنة وزن خفيف
- عبدالله ماطر في مسافة 2000 متر في صنف فوق 30 سنة وزن خفيف

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