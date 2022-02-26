وزير الشؤون الدّينية ينظر في استعدادات شهر رمضان

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شكل الاستعداد لشهر رمضان المعظم محور الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي مساء امس بحضور ثلة من المشرفين على الإدارات المعنيّة .وأكّد وزير الشؤون الدينية على "ضرورة ثراء البرامج الدّينية وتنوّعها لتكريس القيم الإسلاميّة الدّاعية للسماحة والتكافل ونبذ الاحتكار والغشّ والتبذير والكسل" .وتم خلال الاجتماع ،وفق بلاغ للوزارة، النظر في البرامج المزمع إنجازها في مجال التوعية والإعلام الدّيني والأنشطة داخل الجوامع من تراويح وإملاءات قرآنية وأختام حديثية ومحاضرات وندوات ومسابقات، داعيا إلى ضرورة تهيئة المساجد ومزيد العناية بها لاستقبال روّادها في الشّهر الكريم.