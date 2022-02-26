قرقنة: فتح الجسر الرابط بين جزيرتي مليتة وأولاد يانق

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يهدف الجسر، الذي تم فتحه امس الجمعة، على الطريق الجهوية رقم 204، الى ربط جزيرتي مليتة وأولاد يانق بجزيرة قرقنة بولاية صفاقس وتعويض الجسر القديم الذي لم يعد يستجب إلى حركة المرور بالجزيرة بعد انهيار الهيكلة الحاملة له.وتم خلال انجاز هذا الجسر، الذي يمتد على طول 55 متر، تهيئة وتعبيد المفترقات المحاذية له مع القيام بالتشوير الأفقي والعمودي والتنوير العمومي وانجاز جسر لتركيز شبكات المستلزمين العموميين، حسب بلاغ لوزارة التجهيز.كما تم إتمام الأشغال المتعلقة بتقوية وتعصير الطريق الجهوية رقم 204 على طول 14 كلم من منطقة سيدي يوسف ( محطة النقل البحري) إلى حدود الجسر الجديد المحدث.