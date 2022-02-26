متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 26 فيفري

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نابل: تسجيل حالتي وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

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باجة: تسجيل حالتي وفاة و 25 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1611 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة عمر السليمي صحفية (وات)وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، ان التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة والبالغ عددها 523 تحليلا أسفرت عن تسجيل 99 إصابة جديدة بالفيروس أي بنسبة تحاليل إيجابية ناهزت ال19 بالمائةوأبرز ان مجموع الحالات النشيطة تراجع ليبلغ 1328 حالة من بينها 43 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 60 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة اسرة الاوكسيجين 30 بالمائة بالقطاع العام و19 بالمائة بالقطاع الخاصويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 71033 حالة في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 68055 حالةسجلت بولاية باجة حالتي وفاة (02) جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لرجلين عمرهما 58 و91 سنة من مدينتي نفزة وتستور ليصل عدد ضحايا كورونا بالجهة منذ بداية الجائحة الى 729 شخصا.وكشفت نتائج اخر التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها امس الجمعة وجود 25 اصابة جديدة منها 13 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و6 اصابات بمجاز الباب و3 اصابات بنفزة واصابة واحدة لكل من عمدون وتبرسق وتستور ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 25471 حالة من جملة66071 تحليلا تم اجراؤها .من جهة اخرى، سجل استقرار فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 25 بالمائة مقارنة ب 30 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي ومقارنة ب38 قبل اكثر من 15 يوما، وسجل ايضا انخفاض فى عدد الاصابات لكل مائة الف ساكن خاصة بمدينة باجة التى سجلت قرابة 300 اصابة لكل مائة الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل مائة الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي.يشار الى ان كل معتمديات ولاية باجة بقيت مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن