الجرندي يبحث مع القائم بأعمال سفارة روسيا إمكانية إجلاء أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا عبر الدول المجاورة

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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع القائم بأعمال سفارة روسيا بتونس، Vadim Barabanov، إمكانية إجلاء أفراد الجالية التونسية في أوكرانيا عبر الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا.كما تناول اللقاء، وفق بلاغ للخارجيّة، الأوضاع في المنطقة. ودعا الوزير، في هذا الجانب، جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب الحوار والعمل على تسوية الخلافات بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.كما أكد أهمية دور المجموعة الدولية في تهيئة الظروف الملائمة لحث جميع الأطراف على إيجاد تسوية سلمية للأزمة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بلاغا أكدت فيه أن تونس تتابع "بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".يذكر أن وزير الشؤون الخارجية كان قد التقى أمس الخميس مجموعة من السفراء وممثلي عدد من المنظمات الدولية، طالبهم خلاله بالتنسيق مع دولهم لتسهيل عبور التونسيين العالقين في التراب الأوكراني جراء اندلاع الحرب في هذا البلد.