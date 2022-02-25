البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يفرط في ورقة التاهل للنهائي لفائدة الريان القطري

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فرط الترجي الرياضي في تاهل بدا في متناوله بعدما تقدم بشوطين نظيفين لينقاد الى خسارة قاسية 2-3 امام الريان القطري في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة رادس لحساب الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة.وكسب الترجي الرياضي الشوطين الاول والثاني بنفس النتيجة 25-17 قبل ان يتراجع مردوده بشكل محير في بقية الاشواط ما فسح المجال امام الريان القطري لقلب المعطيات وافتكاك بطاقة التاهل الى الدور النهائي بعد ان فاز بثلاثة اشواط متتالية 25-20 و25-23 و15-7.وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني لاحقا بين الاهلي القطري ودار كليب البحريني.وستقام يوم السبت في قاعة رادس بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث متبوعة انطلاقا من الساعة السادسة مساء بالمباراة النهائية.