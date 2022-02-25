برنامج الروضة العمومية محور جلسة عمل بين وزارة الأسرة والطفولة والبنك الوطني الفلاحي

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مثّل تعزيز برامج وآليّات التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك الوطني الفلاحي محور جلسة عمل جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، مساء اليوم الجمعة، بوفد من البنك الوطني الفلاحي .وتباحث الطرفان، حسب بلاغ للوزارة، تكثيف سبل التعاون لدعم الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الروضة العمومية الذي سيتمّ في إطاره تهيئة وتجهيز عدد من فضاءات الطفولة التابعة للوزارة قصد إعادة توظيفها وإحداث قرابة 30 روضة أطفال عمومية مع انطلاق السنة التربوية الجديدة.وأكّدت الوزيرة أهمّية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به المؤسسات البنكية العمومية والخاصة في دعم جهود الدولة وإسناد تدخّلاتها خاصة بالمناطق الحدودية والداخلية وذات الكثافة السكانية المرتفعة.