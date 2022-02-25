"الأزمة الدستورية في تونس .. أي مستقبل للديمقراطية ولدولة القانون؟" محور ملتقى دولي بالعاصمة

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مثّلت مخلّفات الأزمة الدستورية على الديمقراطية في تونس، في ضوء الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الدولة، محور ملتقى دولي تنظمه اليوم الجمعة وغدا السبت، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومركز البحوث والدراسات في القانون الدولي.وأجمع المشاركون في الحصة الأولى من هذا الملتقى حول "الأزمة الدستورية في تونس.. أي مستقبل للديمقراطية ولدولة القانون؟"، على "عدم دستورية الإجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية 2021 من قبل الرئيس قيس سعيّد، محذرين في هذا الصدد من "تبعات حالة الاستثناء على التجربة الديمقراطية التونسية".فقد أشار الجامعي والقاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، رافع بن عاشور، في مداخلة له إلى أن "الحالة الاستثنائية ألقت بالبلاد في فراغ دستوري إلى أجل غير مسمّى" والذي أدى إلى "قبر دستور جانفي 2014"، وفق تعبير المحاضر الذي أضاف أن هذا الفراغ القانوني "قد يؤدي إلى دستور جديد تسلّطي".ولاحظ أن "مسار الإلغاء الكلي للدستور التونسي هو في مرحلة متقدمة"، مذكّرا في هذا الصدد بأن الرئيس سعيّد يعتبر أن هذا الدستور "لم يعد صالحا".وكان رئيس الدولة قال يوم 9 ديسمبر 2021 في لقاء جمعه في قصر قرطاج، بعدد من أساتذة القانون الدستوري إن دستور جانفي 2014 لا يمكن أن يتواصل تطبيقه لأنه "فاقد لأية شرعية".وبخصوص تبعات إعلان يوم 25 جويلية 2021 على الديمقراطية في تونس، أشار رافع بن عاشور إلى تراجع الكبير لتونس في التصنيف الأخير لمؤشر الديمقراطية العالمي، إذ تقهقرت ب21 مرتبة في هذا التصنيف وأصبحت تُعتبر تونس بالتالي "ديمقراطية هجينة وفاشلة".من جهة أخرى تطرّق بن عاشور في مداخلته إلى الأمر الرئاسي عدد 117 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية والصادر يوم 22 سبتمبر 2021 بالرائد الرسمي ولاحظ أنه وبالرجوع الى مقتضيات تنظيم السلطة التنفيذية التي ينظمها هذا الامر، فإن الرئيس قيس سعيّد أسند لنفسه "سلطة تشريع".من جانبه وصف أستاذ القانون والمحامي، كمال بن مسعود، في مداخلة له، هذا الأمر الرئاسي بأنه "بدعة قانونية"، ألغت بتعلة تجنيب البلاد خطرا محدقا، التنظيم الهرمي للقوانين.وبالعودة إلى الأسس القانونية للحالة الاستثنائية، قدّر بن مسعود أن الاجراءات الاستثنائية ذات الصلة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تجسيدا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور وقال في هذا الصدد "إن الأمر يتعلق بانقلاب على الدستور من أجل تركيز دكتاتورية يمارسها رئيس الجمهورية".وينص الفصل 80 من الدستور في فقرتيه الأولى والثانية على ما يلي: "لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب."