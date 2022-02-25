تونس تدعو الأطراف المعنية بالملف الأوكراني إلى العمل على تسوية النزاع بالطرق السلمية


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 18:57 قراءة: 0 د, 27 ث
      
دعت تونس، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى "العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول".

...

وأوضحت، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها "تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".

كما أهابت بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241741



  2.15% (221123 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |

الجمعة 25 فيفري 2022 | 24 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:56 05:29
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.82 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-917°-1014°-614°-816°-6
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   