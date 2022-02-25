تونس تدعو الأطراف المعنية بالملف الأوكراني إلى العمل على تسوية النزاع بالطرق السلمية

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دعت تونس، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى "العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول".وأوضحت، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها "تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".كما أهابت بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.