سعاد عبد الرحيم: الميزانية التقديرية لبلدية تونس لسنة 2022 تفوق 209 ملايين دينار

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أفادت رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم، خلال لقاء صحفي انتظم اليوم الجمعة بقصر البلدية بالقصبة، خصص لتقديم مشاريع البلدية المنجزة وفي طور الانجاز، للفترة 2018-2022 ، بأن الميزانية التقديرية لسنة 2022 بلغت 209 مليونا و788 ألفا و643 دينارا، رغم الظروف الاستثنائية (في اشارة الى جائحة كورونا).وسلطت عبد الرحيم الضوء بالخصوص، على قطاع حفظ الصحة في ما يتعلق بعمليات المراقبة والخطايا الادارية والمالية وقرارات الغلق، بالاضافة الى إحكام المراقبة الصحية على المحلات والقيام بحملات تحسيسية والغاء التظاهرات الثقافية والرياضية واعادة تنظيم الاسواق البلدية، تفاديا لتفشي فيروس كورونا وفي اطار الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.وأكدت بخصوص النفاذ الى المعلومة والعلاقة مع المواطن، ان العدد الجملي لمطالب النفاذ سنة 2021 بلغ 298 مطلبا وتمت الاستجابة ل 226 مطلبا، مضيفة انه في اطار مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة، تمت احالة 21 ملفا على الجهات القضائية في الفترة بين 2018-2021.وأوضحت في هذا السياق ، انه تم عرض الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد وتخص الإدارات والأفراد ذوي الصلة ببلدية تونس، وتمحورت الإحالات حول شبهات تدليس وتقليد إمضاء والاستيلاء على أموال عمومية وتجاوزات مالية، الى جانب الاستيلاء على محجوز والتفريط فيه بالبيع والابتزاز وتدليس قرار رخصة بناء.وبخصوص المشاريع التنموية، صرحت بأنه تم انجاز عدد هام من المشاريع التنموية تمت برمجتها بالمخططات الإستثمارية وفق مبدأ التشاركية، وشملت تغطية كاملة لجميع الدوائر البلدية بخطط تمويلية مشتركة، وتضمنت مشاريع تهذيب وتجميل المدينة و مشاريع رياضية وشبابية ومشاريع تهيئة الأسواق البلدية وتهيئة الفضاءات بمراكز تحويل الفضلات المنزلية، فضلا عن تأهيل البناءات البلدية ومشاريع البنية الأساسية.كما سلطت الضوء على اشغال تهذيب المساحات الخضراء وتركيز تجهيزات حضرية بكلفة جملية بلغت 1ر8 مليون دينار و تهذيب ساحة باستور وإنجاز أشغال مائية بنفس الساحة ب 850 أد وأشغال تهيئة مساحات خضراء وساحتي إبن خلدون وشارع بورقيبة وأشغال تهيئة مساحات خضراء بالتحرير والخضراء (298 أد).وفي جانب آخر، تطرقت رئيسة البلدية الى اعداد المخطط الأخضر لبلدية تونس تحت شعار "بلدية تونس: مدينة الحدائق" وانطلاق اشغال العناية بالمنابت وتركيز تجهيزات المناطق الخضراء، علاوة على تجميل المدينة العتيقة وتهذيبها بكلفة بلغت مليونا و 393 ألف دينار ، وباب سويقة بمبلغ قدره مليونا و85 ألف دينار، وترميم معلم سانت كروان بتمويل من الحكومة الإيطالية باعتمادات تبلغ مليونا و585 ألف دينار.كما استعرضت المشاريع والانجازات المتعلقة بالمستودعات والبناءات الادارية وقطاع التنوير العمومي والطرقات والارصفة والمرور والتوقف، بالاضافة الى مشاريع التعاون الدولي.