مانشستر يونايتد الإنقليزي يفسخ عقد رعايته مع "أيروفلوت" الروسية


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 17:26 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي يوم الجمعة فسخ عقد رعايته مع شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" على اثر غزو أوكرانيا من قبل القوات الروسية.
وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي بأنه "في ضوء الأحداث في أوكرانيا، قمنا بسحب حقوق رعاية أيروفلوت".
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وكانت الحكومة البريطانية قامت أمس الخميس بإنزال عقوبات تجاه موسكو، بينها منع الأخيرة من استعمال المجال الجوي البريطاني، قبل أن ترد روسيا بالمثل وتمنع الطائرات البريطانية من دخول مجالها الجوي حتى في رحلات الترانزيت.
واضاف بيان النادي الإنقليزي "نتقاسم القلق مع أنصارنا حول العالم وكل تفكيرنا مع الاشخاص الذي تعرضوا للأذى".
يذكر ان شركة "أيروفلوت" هي الناقل الرسمي لمانشستر يونايتد منذ 2013، وقد وضعت في تصرفه طائرة عملاقة لنقل لاعبيه خلال تنقلاتهم لخوض المباريات القارية.
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